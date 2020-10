Fortitudo Bologna – Milano, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Messina

Le parole di coach Meo Sacchetti alla fine della partita: “Lo spirito lo abbiamo messo, forse anche più di quello che avevamo, ma è logico che alla fine abbiamo pagato un po’ la stanchezza, come quella di Aradori. Abbiam provato a giocarcela finchè è stato possibile e lui quando è stato francobollato, ha perso un po’ di lucidità e non gli potevo chiedere niente di più di quello che ha fatto. Non posso rimproverare e dire niente alla squadra; abbiamo fatto qualche errore, uno sfondamento, un rientro, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. Mi sarebbe piaciuto giocarmela fino alla fine, ma eravamo corti corti. Ora non sappiamo come sta Happ, che per il gomito è andato in ospedale”.

Il commento di coach Ettore Messina dopo la vittoria: “Si tratta di una trasferta molto dura, contro una squadra che allinea i tre migliori realizzatori della Serie A nella passata stagione e sta ricevendo un grande contributo da parte di Matteo Fantinelli. Per pensare di vincere la partita, sarà fondamentale la nostra prova difensiva, non concedere quindi tanti canestri in transizione e poi prevalere nella battaglia dei rimbalzi”.

(Fonte www.olimpiamilano.com)