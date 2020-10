Fortitudo Bologna – Milano, Sacchetti: “Bisogna trovare lo spirito giusto e tirarlo fuori, soprattutto in questo momento”

Le parole di coach Sacchetti in vista della sfida interna contro Milano: “Sicuramente oggi vediamo come andrà e valuteremo un po’ di giocatori. Fantinelli non sarà dei nostri e Withers è in dubbio; vediamo oggi cosa succede e valuteremo. Giochiamo contro una squadra forte e conosciamo la sua forza; un impegno difficile per tutti e bisogna trovare lo spirito giusto e tirarlo fuori. Lo spirito non porta alla vittoria, la differenza può essere troppa in campo, ma voglio vedere uno lo spirito giusto in questa partita, soprattutto in questo momento.

Andare a trovare un punto debole a Milano è difficile: avere un play come il Rodriguez, avere gente che fa canestro da fuori o in area: parliamo di una squadra di alto livello per il campionato italiano.

Sicuramente penserò alla partita di Milano: in base a come andrà valuterò le rotazioni da fare in vista della sfida di coppa di Mercoledì.

Sembra che ci siano contatti con Saunders ma adesso non so a che livello siamo: so che è stato contattato ma per il resto bisognerà chiedere alla società”.