Fortitudo Bologna, parla il Presidente Pavani: “Ora lo sport passa in secondo piano”

Le parole di Christian Pavani, Presidente della Fortitudo Pallacanestro Bologna, a seguito della decisione del Governo di stoppare tutte manifestazioni sportive fino al 3 Aprile: “In un momento come questo, è scontato sostenere che lo sport debba passare in secondo piano. E’ giusto e doveroso rimanere uniti e compatti, cosa che anche in questa circostanza il mondo del basket ha dimostrato di saper fare. Un ringraziamento sincero voglio rivolgerlo al Presidente Federale- Gianni Petrucci- che ha saputo gestire con grande saggezza ed esperienza una situazione molto complessa. Siamo stati decisi e sempre schierati tutti sulla stessa linea per portare avanti le posizioni dei Club e per far sentire le voci di tutti gli addetti ai lavori nelle varie conferenze effettuate per fronteggiare questa situazione di emergenza.

Fino al 3 aprile, come noto, non si giocherà. Noi, come Fortitudo Pallacanestro e sempre nel totale rispetto delle nuove disposizione governative, già oggi ci siamo soffermati per un primo confronto con coach Antimo Martino e con il GM, Marco Carraretto. La squadra riprenderà lunedì 16 marzo gli allenamenti. E’ naturale che non vediamo l’ora di poter tornare in campo davanti ai nostri tifosi, sia perchè giocare a basket è, sostanzialmente, la nostra missione, sia perchè significherebbe che questa emergenza è stata neutralizzata e arginata. Fino a quando ciò non sarà possibile, però, ribadisco e ribadiamo con forza (come Fortitudo Pallacanestro) che il messaggio per tutti deve essere quello di attenersi scrupolosamente alle ordinanze governative. Saremo i primi ad evitare spostamenti inutili.

Oggi non è il momento per parlare di canestri, schiacciate e tiri da tre punti. Dimostriamo tutti quanti (come il mondo del basket è riuscito a fare) che insieme ce la faremo. Confidando davvero che presto si possa tornare a parlare di ripresa dell’attività e che nel weekend 4-5 aprile si possa tornare in campo. Dipenderà anche, soprattutto, da ognuno di noi”.

(Si ringrazia l’Uff. Comunicazione Fortitudo Pallacanestro Bologna)