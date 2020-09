Fortitudo Bologna, Pavani: “Chiediamo una maggiore apertura al pubblico perché adesso si fa fatica”

Le parole del Presidente della Fortitudo Pallacanestro Bologna Christian Pavani sulla riapertura delle gare al pubblico, a margine della presentazione di oggi delle maglie da gioco e dei nuovi acquisti Banks e Happ: “Lo sport senza pubblico no è sport. Apprezziamo lo sforzo del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini di riaprire al pubblico nel numero del 25%. Hanno riaperto tante attività economiche e non possono tenerci chiusi. Chiediamo che dal 7 Ottobre ci sia un’apertura più grande, perché adesso si fa fatica non solo sotto l’aspetto economico, ma in tutto ciò che riguarda il nostro mondo: senza tifosi si spegne la passione, il merchandising, il lavoro dei giornalisti. Sarebbe uno sforzo importante per noi, anche piccolo, passare dal 25 al 50% di pubblico; bisogna arrivarci. Mancano un po’ di segnali dal governo centrale; c’è bisogno che arrivino anche da loro”.