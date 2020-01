Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, Buscaglia :”L’obbiettivo e fare una partita consistente”

“La conclusione del girone d’andata è sempre un primo bivio della stagione – ha esordito Buscaglia – come dico sempre, le prime otto partite servono per entrare nel campionato, le seconde otto per dare un’identità alla squadra. La nostra consistenza sta crescendo, ma non è ancora abbastanza. Abbiamo ancora da lavorare per entrare nel girone di ritorno al meglio. Domenica ci aspetta una partita molto difficile contro un team esperto, che gioca in un campo che già di base è un grande fattore ed inoltre domenica avrà un ulteriore spinta. Dobbiamo lavorare bene in difesa, stare attenti alle loro capacità tecniche ed alla loro esperienza: sanno cosa fare, dove andare e come leggere la difesa. La Fortitudo é una squadra composta da atleti che conoscono molto bene il campionato, sanno giocare insieme. Starà a noi rompere la loro fluidità: penso che l’intensità con cui giocheremo la partita sarà la chiave. Dobbiamo essere più bravi a lavorare come team nei punti in cui, per caratteristiche, paghiamo un po’, trovando più risposte dalla difesa di squadra”.

La possibilità di raggiungere la Final Eight? “C’è per noi come per gli altri, figuriamoci per la Fortitudo che gioca in casa, in un giorno oltretutto per loro molto particolare. Ci sono 20-30 possibili combinazioni di risultati: noi dobbiamo pensare a fare una partita consistente, che dia continuità e risposte sul lavoro che stiamo facendo quotidianamente. Poi, quando suona la sirena, guarderemo cosa abbiamo fatto e com’è la situazione”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana