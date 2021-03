Fortitudo Bologna – Reggio Emilia, Dalmonte: “Mi aspetto che ognuno dia il meglio delle proprie potenzialità e del proprio senso di appartenenza”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida interna contro Reggio Emilia: “La partita di andata fa parte della storia e oggi non deve essere presente. Una partita da vivere utilizzando al meglio le nostre possibilità, convivere per presenza e atteggiamento. Se sommiamo la richiesta singola di ognuno di noi di dare il meglio e avere un atteggiamento di grande presenza nei quaranta minuti di gioco, di desiderio di vincere e di lottare per vincere, allora il punto l’abbiam toccato, trovato e raggiunto.

E’ importante che i confronti portino ad un senso comune e disegnino un obiettivo comune e che portino al pratico, al campo, a stare insieme e giocare per un obiettivo di tutti. Mi aspetto che ognuno dia il meglio delle proprie potenzialità, del proprio senso di appartenenza, il meglio che si può e si deve andare a cercare perché quello che fino ad oggi è stato sicuramente non è stato sufficiente e dobbiamo alzare l’asticella verso ognuno di noi e della squadra.

Mi aspetto tanta aggressività da Reggio Emilia; non so quali reali cambiamenti tecnici, ma un atteggiamento e reazione dovuto al cambio tecnico e alle filosofie di Caia. Quello che ci si aspetta è importante, ma che credo sia ancora più importante al limite del decisivo, il come saremo noi ponti a giocare la partita”.