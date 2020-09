Fortitudo Bologna –Reggio Emilia, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Martino

Le parole di coach Sacchetti dopo la sconfitta: “Abbiamo concesso dei tiri, loro bravi a farli, ma non non dobbiamo lasciare queste cose in quella situazione: se vogliono vadano a segnare da sotto con contatto, ma non così. Poi siamo stati farraginosi in attacco, non siamo stati molto limpidi nelle nostre scelte onestamente. Un po’ di delusione e arrabbiatura c’è ma si va avanti. Qualche passo positivo e avanti c’è stato, una buona difesa, poi però abbiamo vanificato con delle brutte difese prima e non siamo riusciti a mettere a canestro qualcosa per cambiare questo risultato. Abbiam fatto cose belle e brutte e abbiamo ancora tanto da migliorare. Mancinelli? Lo abbiamo tenuto a riposo, ha fatto degli esami e in queste partite era meglio non le giocasse; poi vedremo più avanti, ma farlo giocare a Cremona non ha senso per adesso. Banks? Era un po’ così, si vedeva che non stava bene, poi ha preso una botta alla spalla e a me non va di forzare giocatori in queste situazioni”.

Le parole del coach di Reggio Emilia Antimo Martino e del DG Filippo Barozzi