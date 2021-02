Fortitudo Bologna – Sassari, Dalmonte: “Come con Trento dobbiamo comprendere il senso della partita”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida contro Sassari: “Nel corso dei mesi scorsi colpevolmente non ho prestato attenzione giusta nel guardare Sassari. Per necessità l’ho fatto nel corso delle settimana e Sassari ha una identità precisa di grande solidità, gioca in post basso con percentuali di possessi più alto in lega con Bilan e Burnell e ha equilibrio nel gioco dal perimetro con i giocatori giusti. Identità offensiva precisa e organizzata e un sistema difensivo chiaro e performante perché induce gli avversari a dover fare uno sforzo di lettura costante per 40 minuti. E’ una delle squadre più caratterizzanti che noi abbiam incontrato sino ad oggi: merito al roster più europeo del nostro campionato e allo staff tecnico. E’ necessario avere da parte nostra equilibrio nel proteggere area, giocare in post basso e essere efficienti recuperi con gli specialisti. Essere aggressivi e performanti contro i tiri da 3 e offensivamente avere una presenza importante di squadra per scegliere le fasi difensive che Sassari ci offrirà. Stiamo cercando di costruire una identità difensiva e bisogna avere un buon sviluppo offensivo . La partita e gli avversari ci portano alle trame delle partite, noi dobbiamo essere bravi a giocarle entrambe. La solidità difensiva serve per avere una buona competitività. Dobbiamo essere tutti pronti.

ARADORI, MANCINELLI E L’EX HAPP – Aradori ha risolto il fastidio di Trento; Mancinelli sta verificando la sua situazione. Happ è un giocatore di Sassari e porterà tutto il talento indiscusso che ha avuto l’anno scorso e nei mesi di Effe. Darà una grande mano a Sassari a livello di post basso. Io credo che bisogna allontanarsi dalle analisi di valore dei singoli giocatori ma contestualizzarli all’interno del gruppo dal punto di visto tecnico, morale e individuale. Noi avevamo necessità di un altro giocatore.

UNA PARTITA DIVERSA RISPETTO A TRENTO – Due partite molto differenti tra loro: Trento è aggressiva, Sassari difensivamente tende a proteggere l’area dei due punti. Trento ha squadra che corre mentre Sassari gioca a campo aperto, usa molto poco il pick and roll immediato e va costantemente a cercare il post basso. Dal punto di vista della presenza, così come a Trento abbiamo compreso il senso della partita è necessario farlo con Sassari”.