Fortitudo Bologna – Treviso, Sacchetti: “Bisogna fare una prestazione di alto livello”

Le parole di coach Sacchetti alla vigilia della sfida contro Treviso: “Sicuramente abbiamo due giocatori, Fletcher che rientra e poi è arrivato Saunders. Abbiamo qualcosa che ci manca ma dobbiamo stringere i denti e andare avanti così. Bisogna fare una prestazione di alto livello sotto l’approccio alla partita. Noi onestamente abbiamo pagato molto le assenze, a Brindisi siamo arrivati in calo di condizione, con gente che non può stare in campo più di tanto. Abbiamo bisogno di avere delle risorse anche da altri giocatori per cercare di equilibrare i nostri top con il resto.

Cusin è in buona condizione; in settimana ha conosciuto meglio i compagni , cosa facciamo e come lavoro. Saunders speriamo ci porti maggior conoscenza del basket nei diversi ruoli e a coinvolgere più giocatori.

Treviso è una squadra molto pericolosa, Logan lo conosco; è una squadra che fa canbestro e noi dobbiamo cercare di aumentare il nostro livello difensivo per cercare anche di andare in campo aperto”.