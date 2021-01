Fortitudo Bologna – Trieste, Dalmonte: “Dovremmo avere le idee chiare contro una squadra da un’identità ben precisa”

Le parole di coach Dalmonte a due giorni dalla sfida contro Trieste: “Ci aspetta una partita che ha tanti significati e motivazioni dal punto di vista dell’approccio; una partita contro una squadra con un’identità ben precisa, figlia di una gestione pluriennale da parte di Dalmasson. Lui ha fatto stagioni con differenti obiettivi, creando mentalità, lavoro e risultati, cambiando giocatori nei primi anni e cementando alcuni negli altri anni per avere la promozione e giocare in serie a in un certo modo con risultati postivi. Le squadre identificabili per come giocano e si esprimono nel campo, riprendono la filosofia dell’allenatore che è identificata. Trieste gioca con grande energia difensiva e offensiva e gioca aggredendo gli avversari e sporcando linee di passaggio. Gioca una pallacanestro offensiva perché ci sono giocatori doppi in ogni ruolo; è una squadra che ha atletismo sugli esterni ed è necessario avere grande cura della nostra esecuzione offensiva, con idee chiare sul come reagire alle loro azioni difensive. Trieste è una squadra che ha in Fernandez il giocatore chiave, con quattro esterni come giocatori terminali che hanno intelligenza cestistica. Noi dobbiamo riconoscere i loro pregi, limitare le loro qualità e caratteristiche e cercare di evidenziare le nostre qualità giocando contro questo tipo di avversario.

Avremo due rientri Fantinelli e Saunders , ma dovremmo essere cauti e graduali nelle aspettative: questo porta ad avere due rotazioni in più e più qualità e intensità. Domani capiremo cosa potranno dare a livello di perfomance. Questo non deve intaccare la nostra identità difensiva e offensiva. Banks oggi si allena ma dobbiamo gestire la cosa.

Fantinelli e Baldasso? Fanno parte di una rotazione di esterni, con caratteristiche complementari e si può prevedere una loro presenza in contemporanea; ad oggi non so ma dopo si.

Happ in uscita? Leggo e ascolto ciò che viene detto dalle notizie locali

La capacità di cogliere l’opportunità penso faccia parte dei progressi dei giocatori; Palumbo è stato bravo a cambiare il suo status e credo debba essere bravo a mantenere questo status attuale e mantenerlo per il prossimo futuro. La cosa è funzionale a livello di tempo per la squadra, per lui e per la società. Lui va protetto, curato, accompagnato e migliorato perché è un investimento.

Cura Dalmonte? Con l’assoluta e totale semplicità e onestà intellettuale credo siano determinanti le relazioni. Le relazioni sono più importanti di ogni aspetto tecnico perché sono la base di ogni aspetto tecnico; io devo garantire un benessere ai giocatori; non c’è una cura Dalmonte, ma tanto merito dei ragazzi. Il nostro obiettivo è giocare al meglio delle nostre possibilità sempre, con presenza, per essere competitivi al meglio ad ogni singolo evento. Oggi dobbiamo essere ancorati all’unica palla a due che ci deve interessare che è la prossima partita. Non voglio inciampare nel guardare troppo avanti perché può essere dispersivo e una fonte di distrazione; stiamo forte sul presente e il tempo delle considerazioni arriverà, ma non oggi”.