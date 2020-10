Fortitudo Bologna-Varese, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Bulleri

Le parole del coach della Fortitudo Bologna Sacchetti dopo la partita:

“Loro sono stati bravi a fare tre o quattro canestri in più di noi anche marcati e bisogna dare merito a loro, ma noi con zero falli non dobbiamo permettere che lo facciano. Sicuramente sono stati molto cinici nei momenti importanti. Noi non abbiamo avuto la ferocia che serviva: l’abbiamo avuta per recuperare una partita che si era messa male; abbiamo fatto questo break con dei ragazzini in campo ma non siamo riusciti a tenere per demerito nostro e merito loro. E’ mancata la sicurzza dei tiri liberi, soprattutto quando non ti arriva la sicurezza dall’attacco, m con il 50% è difficile vincere una partitia. Abbiamo avuto risposte da qualche giocatore come Fletcher e Palumbo che ci han fatto vedere qualcosa in più ma non basta. Vedremo come evoleverà la siutazione Banks in settimana e poi ci penseremo”.

Le parole di coach Massimo Bulleri al termine della sfida:

«Sono estremamente soddisfatto di questa partita. Tutti i ragazzi sono stati eccellenti e hanno fatto tutti la cosa giusta al momento giusto. Sono ottimi segnali per quello che stiamo facendo e per il futuro. Con grande franchezza dico anche che domenica abbiamo una partita che vale una stagione per Varese, quindi già da domani testa al match contro Cantù».

(Fonte Pallacanestro Varese)