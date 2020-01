Fortitudo Bologna – Varese, Martino: “Per vincere la partita metteremo in campo più aggressività rispetto a quella che metterà Varese”

Le parole di Antimo Martino, coach della Fortitudo Bologna, in vista della partita di domani sera in casa contro Varese: “Affrontiamo una squadra che ha la nostra stessa classifica ed il nostro stesso andamento in casa e trasferta. Nelle ultime trasferte ha dato segnali importanti vincendo a Treviso e giocando un’ottima partita a Sassari. Una squadra che ha caratteristiche chiare, solida e con un nucleo di giocatori che conoscono il sistema Caia e lo intrepretano bene. Giocheranno una pallacanestro aggressiva e noi dovremmo essere pronti, diversi dalla partita di andata. In quella partita Varese trovò tanti canestri, anche di difficoltà, rovinando l’equilibrio della partita e vincendola. Noi siamo pronti: l’ultima volta che abbiamo giocato in casa abbiamo fatto una brutta figura ma questo è un motivo in più per far bene. Sarà una partita dura e energica e metteremo in campo più aggressività di quella che metterà Varese. Lavorare al completo fa piacere perché hai competizione in allenamento e hai condizioni reali per creare la partita e lavorare. Una settimana positiva e domani dobbiamo completare l’opera con una prestazione importante e che ci porti alla vittoria. Daniel e Stipcevic sono entrambi recuperati e vengono da una settimana di lavoro: spero ci diano energia , freschezza e punti, come tutti i giocatori. Sono giocatori in questo momento in difficoltà ma il mio augurio è che arrivi la partita per sbloccarsi e far trovare loro la giusta fiducia”.