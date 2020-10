Fortitudo Bologna-Varese, Sacchetti: “Dobbiamo giocare con spirito e coraggio”

Le parole di coach Sacchetti in vista della sfida contro Varese: “Abbiamo avuto qualche problemino con qualche acciacco, pero dobbiamo pensare a quelli che andranno in campo. Sarà un partita contro Varese che arriva da una bella vittoria, una squadra aggressiva con giocatori come Scola, dove marcarlo, soprattutto in uno contro uno, sarà difficile. Bisogna tirare fuori lo spirito non avuto a Roma, con un approccio mentale e fisico molto importante; questo mi aspetto.

Noi possiamo fare meglio sicuramente di quello fatto a Roma, nonostante abbiam giocato contro una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà, soprattutto in attacco, dove deve esserci una riposta importante. Sicuramente deve essere coinvolto meglio Happ e dobbiamo cercare fare canestro nelle soluzioni aperte: dobbiamo giocare con spirito e coraggio.

Banks? Non si è allenato durante la settimana, ha svolto solo lavoro atletico: quando i dottori diranno che potrà allenarsi allora vedremo.

Mancinelli? Si è allenato durante tutta la settimane e vedremo in che condizioni è: il problema è che non si è mai allenato, ha fatto subito tre/quattro allenamenti, ma è un giocatore che esperienza e potrà esserci utile”.