Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Djordjevic

La parole di Sacchetti: “Sicuramente abbiam fatto una buona partita nel primo tempo; nel giocare contro la Virtus c’è un dispendio fisico che paghi perciò non devi sbagliare niente. Abbiam pagato un po’ di lucidità sbagliando qualche canestro. Abbiam speso molto nel primo tempo per stare con una squadra fisica; è logico che qualcuno debba dare qualcosa in più; oggi non sono deluso, l’atteggiamento è diverso rispetto a prima. Spero di avere qualche giocatore in più per la prossima partita; giocare contro di loro non è facile, c’è una differenza di peso. Siamo ancora indietro di conoscenza e condizione; Happ nelle ultime partite paga questo; manca ancora qualcosa per averte lucidità. Vorremo tutti il pubblico: questo è un piccolo passo avanti. La pallacanestro si deve giocare con i giocatori ma c’è qualcuno che decide le cose giuste sotto l’aspetto sanitario, io faccio l’allenatore di pallacanestro”.

Il video con le parole di Djordevic

