Fortitudo Bologna – Virtus Bologna, Sacchetti: “Situazione morale non elevata e queste partite possono indicare una svolta”

Le parole di coach Meo Sacchetti alla vigilia del derby: “Arriva il derby ed è una partita che va fuori dalle regole e speriamo esca dalle regole. Arriviamo da una situazione morale non elevata ma queste partite possono indicare una svolta aldilà del discorso vincere o perdere. Dovremmo tirare fuori qual che abbiamo qualcosa in più . Abbiam iniziato a fare allenamento al completo: Happ e Mancio sono dentro; Happ sarà a referto, Fantinelli non so, Aradori no.

E’ una squadra difficile ed è difficile trovare punti deboli: loro sono prestanti fisicamente e ti chiudono l’area. Dovremmo subire molto meno in difesa rispetto al solito e fare molti più canestri da fuori.

Non c’è alternativa, ormai parlare con i “se” e i “ma” è brutto: non c’è pubblico e lo paghiamo; speriamo che ritorni ma non ci sono alibi. Tutti vorrebbero il pubblico.

In queste partite i giocatori che hanno più qualità di solito tirano fuori qualcosa, in più; spero ci sia una bella sorpresa da qualcuno che non è accreditato e che possa tirare fuori un jolly”.