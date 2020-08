Fortitudo – Cremona si giocherà con il pubblico: capienza fissata al 25% del totale

LE MODALITÀ DI PREVENDITA DEI BIGLIETTI PER LA PARTITA DI SUPERCOPPA CONTRO CREMONA Nel rispetto dell’Ordinanza Regionale emessa il giorno 25 agosto e che consente la presenza di spettatori fino al 25% della capienza massima dei rispettivi impianti sportivi, Fortitudo Pallacanestro comunica le modalità di vendita dei biglietti disponibili per la partita casalinga di Supercoppa che la Fortitudo giocherà all’Unipol Arena martedì 1 settembre (ore 20:30) contro la Vanoli Cremona.

La prevendita si effettuerà per ogni singola partita (non saranno in vendita mini abbonamenti) e avrà luogo esclusivamente in via Giuseppe Giacosa 8, all’interno del nuovo Centro Sportivo della Fortitudo, osservando i seguenti orari:

Giovedì 27 agosto: ore 15:00-19:00

Venerdì 28 agosto: ore 10:30-13:00 e 15:00-19:00

Sabato 29 agosto: ore 10:00-13:00

Lunedì 31 agosto: ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Le biglietterie dell’Unipol Arena resteranno chiuse nel giorno della partita.

La prelazione delle singole partite casalinghe (fino ad esaurimento posti) sarà ESCLUSIVAMENTE riservata a coloro che, nel mese di luglio scorso, hanno esercitato l’opzione di rinnovo dell’abbonamento. Condizione indispensabile per acquistare i biglietti sarà, infatti, quella di presentarsi muniti della ricevuta che è stata rilasciata all’atto della sottoscrizione dell’opzione del rinnovo.

Ciascuna persona potrà acquistare un solo tagliando mentre, per i nuclei di persone congiunte, sarà possibile acquistare fino ad numero massimo di 4 biglietti, a condizione che vengano comunicati gli esatti nominativi e un contatto di riferimento (telefono o email) di tutti i congiunti per i quali si acquisteranno i tagliandi. Ai nuclei di congiunti (all’atto dell’acquisto dei tagliandi), verranno distribuiti appositi moduli di autocertificazione che andranno, successivamente, consegnati al momento dell’ingresso all’Unipol Arena.

Questi i prezzi del singolo tagliando per ciascuna partita (validi anche per le gare casalinghe contro Virtus Segafredo e UnaHotels Reggio Emilia):

Curva Effe e Curva Stazione: 10 euro

Distinti (primo e secondo anello): 25 euro

Tribuna: 50 euro

Parterre: 80 euro

Il biglietto che consentirà di accedere all’interno dell’Unipol Arena sarà emesso e stampato in formato A4 e conterrà tutte le indicazioni e le disposizioni da dover osservare all’interno dell’impianto.

Anticipiamo che gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari a seconda del settore (parterre, tribune e gradinate). Ogni persona che accederà all’impianto sarà sottoposta al controllo della temperatura corporea, nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza.

Sarà, inoltre, obbligatorio indossare la mascherina per accedere all’impianto e per tutta la durata della permanenza all’interno.

Per quel che riguarda la partita di sabato 29 agosto, che vedrà la Fortitudo impegnata in trasferta contro la Unahotels Reggio Emilia all’Unipol Arena, invitiamo tutti i tifosi a seguire le indicazioni fornite dalla Pallacanestro Reggiana sul proprio sito web www.pallacanestroreggiana.it

