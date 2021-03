Fortitudo-Reggio Emilia, Caja : “fermare il loro talento offensivo, per poi giocare in transizione”

Queste le parole di coach Attilio Caja alla vigilia della sfida: “La Fortitudo ha tante frecce nel proprio arco e sarà importante per noi fermarne il talento offensivo, a cominciare dal gioco in transizione, passando per il talento di Banks e Aradori a metà campo, due atleti che possono spaccare le partite. Questo senza dimenticare gli altri componenti dell’organico: una coppia di playmaker come Fantinelli e Baldasso, diversi come caratteristiche ma entrambi con carattere per affrontare le fasi delicate del match ed anche Hunt e Saunders, giocatori che hanno sempre avuto impatto nel campionato italiano. Queste loro opzioni saranno indubbiamente un test importante per la nostra difesa. I ragazzi sono stati eccellenti come applicazione in questi giorni e sono convinto che nel tempo riusciremo a fare tante buone cose. Nell’immediato anche da parte mia c’è tanta curiosità per vedere cosa riusciremo a mettere in campo dopo questi primissimi approcci”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana