Fortitudo – Treviso, parla Giovanni Vildera

Le parole di Giovanni Vildera, centro di TVB, in vista della settima giornata di campionato, sabato, contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna:

“Sabato sarà una partita davvero tosta. In primis perchè veniamo da 2 settimane senza giocare, pur avendo sempre preparato le partite fino alla domenica. Quindi abbiamo voglia di far vedere che in allenamento ci abbiamo dato dentro, che stiamo costruendo bene e vogliamo concretizzare nella partita i nostri progressi. Sarà importante anche per loro perché vengono da un momento non buono, l’inizio non è stato forse quello che si aspettavano, ma saranno con il dente avvelenato quindi ancora più pericolosi. Bologna è una squadra che ha fatto e sta facendo un mercato importante, con giocatori di grande talento e attaccanti di razza come Banks e Aradori. a loro mancherà Happ, ma hanno fatto alcune aggiunte nel roster e quindi si presenteranno al match con un organico di tutto rispetto. Sarà una bella battaglia e vediamo di andare a Bologna con il piglio giusto. Non vediamo l’ora di provare finalmente a dimostrare sul campo quello che valiamo, stiamo scalpitando da due settimane.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket. Treviso