Fortitudo-Unahotel Reggio Emilia, le parole di Antimo Martino

Coach Martino : E’ stata una bellissima partita dove oltre alla soddisfazione di aver vinto la partita la cosa più bella è quella di averla anche meritata. Merito dei ragazzi che dopo una lunga pre-season , in cui stiamo lavorando duro ed in maniera seria, soprattutto coi tanti giovani che questa sera hanno ripagato la fiducia della società e dello staff tecnico. Per oggi ci prendiamo una serata di gioia, sapendo che però siamo solo all’inizio di un percorso e dalle prossime partite inseriremo i nuovi arrivati per arrivare pronti all’inizio del campionato.