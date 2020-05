Fortitudo valuta il trasloco dal PalaDozza

Il presidente Pavani sembra pronto a far traslocare la sua Effe da Bologna alla Unipol Arena di Casalecchio. Questa volta non è il solito tormentone estivo, ma sembra che il presidente abbia già parlato con la tifoseria, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino.

I tifosi sembrano aver dato il via libera al trasferimento e quindi tutte le gare di Serie A e di Champions League (non è ancora ufficiale, ma la Fortitudo richiederà una wild card) si giocheranno lontane dal PalaDozza.

Obiettivo è ospitare tutti quelli che avevano fatto richiesta di abbonamenti la scorsa estate e avere anche a disposizione tagliandi da vendere. Inoltre in vista del derby con la Virtus si potrebbero ospitare fino a 9 mila spettatori, quasi tremila in più della capienza del PalaDozza. Se l’accordo andrà in porto, sarà ovviamente per più anni e non solo per la prossima stagione.