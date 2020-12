Fortitudo – Venezia, coach Tucci: ”Ogni partita è una piccola finale”

“Siamo a un punto del campionato in cui ogni partita è una piccola finale, quindi anche questo scontro con la Fortitudo è decisivo per la classifica. Noi vogliamo continuare la marcia che abbiamo ripreso e quindi siamo molto concentrati sulla nostra partita, che dobbiamo cercare di mettere sul piano del ritmo, dell’aggressività e anche della distribuzione delle responsabilità in attacco, come vogliamo e stiamo cercando di fare nelle ultime settimane. Incontriamo una squadra molto esperta e che, come è naturale, dal cambio di allenatore ha avuto anche uno sprint nuovo di energia. Quindi le difficoltà sono abbastanza note: fra l’altro è una formazione che ha giocatori molto esperti anche di questo campionato, quindi saremo noi chiamati a impostare la partita innanzitutto su un discorso difensivo, perché incontriamo una squadra ricca di talento offensivo, Banks solo per citarne uno, capaci di trovare tiri e soluzioni individuali anche con pochi decimi alla fine del cronometro. Quindi massima attenzione anche alla copertura a rimbalzo, per poi poter sfruttare il nostro gioco, che speriamo sia corale e non dia punti di riferimento all’avversario”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia