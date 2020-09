Fortitudo-Virtus, La sala stampa di Djordjevic: “Ci piacciamo troppo e siamo poco aggressivi”

Le parole di coach Sasha Djordjevic a fine partita:

Cercherò di essere breve. Congratulazioni alla Fortitudo, ha meritato la vittoria, soprattutto per come ha giocato nel primo tempo, dove noi – non so per quale ragione – abbiamo sbagliato troppo. Si vedeva una non tranquillità inspiegabile. Poi nel secondo tempo Teodosic ha preso la palla, ha fatto da leader e con le soluzioni sue personali siamo tornati pari. A 2’28 ha sbagliato due liberi sul +6, se avesse realizzato credo ci sarebbe stato un finale diverso. Subito dopo abbiamo fatto un fallo su tiro da tre con Alibegovic; abbiamo ancora una grossa differenza nelle letture difensive, nell’usare i falli, nel giocare con l’esperienza. Non siamo tatticamente disciplinati, soprattutto individualmente. Mi sono arrabbiato abbastanza, avremo molto da fare. Dobbiamo essere molto più aggressivi, credo che ci piacciamo troppo.