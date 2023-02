Frank Bartley, MVP della della 17ª giornata di Serie A UnipolSai e rivelazione del campionato

By

Frank Bartley: agonismo, atletismo, esplosività, carisma in campo, istinto per i canestri. Sono questi i concetti che potremmo usare – tra tanti altri – per dipingere il giocatore-rivelazione della Pallacanestro Trieste, che va annoverato tra le tre o quattro sorprese di questa stagione. Nell’ultima uscita casalinga al PalaTrieste l’atleta è stato determinante nella vittoria contro la GeVi Napoli, tanto da essersi meritato il riconoscimento di MVP della giornata.

Nato nel 1994 a Baton Rouge in Louisiana, Bartley è arrivato l’estate scorsa nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per indossare la casacca della squadra triestina. Alla sua prima esperienza in Italia, è allenato dal giovane Marco Legovich.

Ad eccezione di una sola volta, in questo campionato Bartley è sempre andato in doppia cifra per quanto riguarda i punti segnati. In ben undici gare ha messo realizzato 20 o più punti. Nella settima giornata, sfidando l’Armani Milano, ha messo a referto 28 punti, tanti quanti nel match contro l’Openjobmetis Varese. Contro la Germani Brescia di punti ne ha segnati 29.

Con una media di quasi 20 punti a gara, Frank Bartley è sin qui il miglior realizzatore della serie A maschile. Con un totale di 333 punti segnati in 17 match precede Colbey Ross (296 punti con la maglia di Varese) e Amedeo Della Valle (279 punti con Brescia).

L’efficacia in campo di Bartley è spiegata anche da un altro dato – ovvero dal numero di falli subiti. Il giocatore statunitense subisce in media 5 falli a serata, mentre ne fa meno di 2. Nella gara di fine dicembre vinta contro Trento, il cestista americano ha subito ben 9 falli. Se continuerà a giocare in questa maniera e se sarà ben supportato dai suoi compagni alabardati, è probabile che Trieste riesca a centrare l’obiettivo dei playoff.