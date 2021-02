Frank Gaines supera quota 1000 punti in LBA

Importante traguardo personale per Frank Gaines, guardia di Pallacanestro Cantù. Grazie ai 23 punti realizzati nel match contro la Reyer Venezia, infatti, il tiratore americano nativo di Fort Lauderdale, Florida, ha raggiunto e superato quota 1000 punti in Serie A. 31 anni il prossimo luglio, Gaines ha ottenuto questo significativo traguardo in appena 70 presenze (69 giocate).

Per il numero zero in maglia Acqua S.Bernardo, rientrato in Brianza lo scorso mese di gennaio, sono quattro sinora le stagioni disputate in LBA; Pesaro, Caserta e Virtus Bologna le sue precedenti esperienze nel massimo campionato italiano. In questa annata corrente, il classe 1990 sta viaggiando a 19.4 punti di media, 4 rimbalzi e 2.2 assist, in 5 gare giocate contro Sassari, Virtus Bologna, Pesaro, Varese e Venezia.

Uff.Stampa Pall.Cantù