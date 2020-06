Galanda sulla Effe: “Il progetto della Fortitudo è in continua crescita e chi ha firmato crede nella sua riuscita”

Interventuo ieri come ospite nella trasmissione radio “Effe trasmetto per te” condotta da Matteo Airoldi su Radio108Web, Giacomo Galanda, storico simbolo della Fortitudo Bologna e della Nazionale, ha detto la sua sulla nuova Fortitudo che sta prendendo piede, toccando diversi argomenti.

Qui un estratto del suo intervento:

Come valuti la stagione conclusa anzitempo? “Più che positivamente. Vorrei fare i complimenti a Mancinelli e Lorenza per il matrimonio. Cè stato un ritorno in stile Fortitudo con una squadra battagliera e con identità. Si è qualificata per la F8 e poi si è sempre difesa bene. Soprattutto ha ottenuto grandi scalpi come Milano e Venezia. C’è stato qualche scivolone come quello con Pesaro e il derby. Sostanzialmente comunque il ritorno in Serie A è stato positivo, fatto con il cuore e con la testa. È stato costruito sulla passione e sulla voglia. La società non ha grandi capitali come in passato, ma ha un entourage collaudato. Quindi complimenti alla Fortitudo.”

L’arrivo di Aradori l’anno scorso, e quest’anno del CT Sacchetti e del bomber Banks. “La prima considerazione da fare è che se questi elementi hanno scelto di firmare per giocare per la Fortitudo, vuol dire che il progetto è credibile. Giocatori e allenatori, in questo momento storico, guardano più al progetto che al guadagno. Il progetto della Fortitudo è in continua crescita, graduale senza fare troppi salti in avanti.”

Un giudizio su Fantinelli con Meo Sacchetti in panchina. “Penso che questo sia il momento giusto per investire su questo ragazzo. Penso sia veramente in gamba. Secondo me una chance ad alto livello se la può giocare. Cominciare a lavorare in un gruppo in cui si alza l’asticella, può aiutare la sua crescita. Questo vale per lui, per Totè e gli altri italiani.”

L’acquisto di Totè. “Conosco il percorso di Totè. Ho sempre visto in lui un giocatore affascinante. In questo momento ha una chance importante. Con sacrificio può fare tanto. Giocatori così li vedo giocare come ala piccola, ma è alto e grosso. Da oggi al domani non si possono cambiare le posizioni in campo, ma potrebbe essere una sfida da intraprendere.”

Il rapporto tra Sacchetti e Aradori. “Meo è un allenatore che dà la possibilità ai giocatori di dimostrare di valere. Lui non guarda in faccia nessuno ed è coerente in quel che fa. È il suo stile ed è apprezzabile. Ho sentito parecchie critiche, forse troppe, ma alla fine ha avuto ragione e i risultati che ha ottenuto lo dimostra. Come C.T. doveva fare delle scelte, condivisibili o meno. Questo è successo con Aradori. Possono esserci delle cicatrici, ma da persone esperte ed intelligenti non ci si può fermare a queste. In ogni stagione si riparte da zero. Bisogna guardare avanti e non indietro.”

Si era parlato di un ritorno in Fortitudo di Ruzzier, diretto invece a Varese. “L’avrei visto bene, ma lo vedo bene anche a Varese. Stimo molto il giocatore e secondo me è un ragazzo serio. Mi piace come si comporta in campo, ha affinato molti errori. Sarebbe da prendere molto ad esempio. È composto, ordinato e affidabile.”

Quanti innesti ci vogliono ancora per il doppio impegno. “Il doppio impegno pesa, per i viaggi, la pressione e gestire le trasferte. Aumenterà la stanchezza e sarà tutto amplificato. Per questo una panchina lunga aiuterebbe. Credo che Sacchetti gestirà bene questa situazione perché ha esperienza e il suo gioco run and gun aiuta a far superare la stanchezza. Devo dire che personalmente nella mia carriera ho notato che quando il gioco era più fluido, si riesce ad ottimizzare le forze e le energie.”

Sacchetti dovrà gestire il talento. “Si. Non è detto che se si prendono cinque giocatori da 30 punti a partita se ne segnano 150. Ricordo ai tempi di Repesa che nella squadra ricca di talento, faceva giocare in quintetto chi era più funzionale come Robert Fultz, facendo partire dalla panchina giocatori come Pozzecco o Guyton. Secondo me non è la gestione del talento, ma la gestione dei singoli giocatori. L’allenatore deve essere bravo a farli giocare bene insieme sistemando gli ingaggi del gioco.”