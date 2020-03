Germani Basket Brescia, Ken Horton rientra temporaneamente negli Stati Uniti

Germani Basket Brescia comunica che l’atleta Ken Horton ha pianificato la propria partenza alla volta degli Stati Uniti, dove rientrerà temporaneamente al pari degli altri tre giocatori statunitensi che sono partiti la scorsa settimana.

A tutti i giocatori, con i quali il club resta costantemente in contatto, è stato raccomandato di prendere tutte le dovute precauzioni in reazione alla salvaguardia della propria salute e di quella delle loro famiglie.

Agli atleti è stato richiesto di rendersi disponibili a rientrare in Italia nel caso in cui la stagione dovesse ripartire, in un limite di tempo indicato nell’apposita comunicazione della società, per consentire la ripresa delle attività.

–

Area Comunicazione Basket Brescia Leonessa