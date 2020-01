Germani Basket Brescia, le condizioni di Silins e Horton

Germani Basket Brescia comunica che al termine della settimana scorsa l’atleta Ojars Silins ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, guaribile in circa 8-10 giorni. L’ala lettone martedì prossimo eseguirà dei nuovi accertamenti per verificare gli esiti delle terapie a cui è stato sottoposto dal momento dell’infortunio. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente al fine di un pronto rientro in campo.

Germani Basket Brescia desidera comunicare anche che l’atleta Kenneth Horton sarà sottoposto martedì prossimo a ulteriori accertamenti, al fine di capire come procede il percorso di recupero dopo l’infortunio alla mano destra dello scorso 29 novembre. Solo dopo tali accertamenti sarà possibile conoscere meglio i tempi della ripresa dell’attività agonistica.

Uff stampa Germani Leonessa Brescia