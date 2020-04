Germani Basket Brescia, parola agli assistenti: “Ripartiamo dalla qualità delle nostre prestazioni”

In questi giorni si parla tanto dell’idea lanciata dalla Vanoli Cremona di costruire una squadra con un’ossatura fatta di giocatori italiani: “Dipende dagli obiettivi che un club si propone – le parole di Baioni -. Penso che la Serie A sia business, più di qualsiasi altra Lega. La Serie A, del resto, è la Lega che muove i principali introiti economici e che per questo ha una conformazione completamente diversa dalle altre. Se la Serie A è business, ognuno fa business come crede. Quella di Cremona, comunque, è un’idea affascinante, che mi incuriosisce. Per il basket italiano potrebbe essere importante, anche perché vedo che nelle annate dal 2000 al 2002 ci sono giocatori eccellenti, ma pochi di numero, e molti di questi giocano all’estero”. Quanto sarà penalizzante per i giocatori una pausa così lunga? “Oggi i giocatori hanno tutti un livello di professionalità molto alto e tengono i contatti con chi può permettergli di mantenere un buon livello di condizione fisica – spiega Baioni -. Saranno un po’ arrugginiti, ma non sarà una situazione penalizzante. La ripresa con la palla, invece, sarà un po’ più difficile: saranno mesi trascorsi senza toccare una palla, senza giocare uno contro uno o in un sistema di squadra. Mi aspetto che possano esserci anche delle modifiche dal punto di vista tecnico per agevolare la ripresa della confidenza dei giocatori”. “Purtroppo la prossima sarà anche un’estate senza i Camp – afferma Cotelli, guardando gli scenari del prossimo futuro -. Negli ultimi anni i Camp avevano preso piede ed era bello per tutto il movimento: consentivano ai più piccoli di crescere e divertirsi e agli allenatori di fare esperienze diverse e conoscere altre persone, affrontando la professione in maniera diversa. Quest’anno non si potranno fare, speriamo che in futuro possano riprendere nel più breve tempo possibile”. Non per tutti, però, potrebbe essere conclusa la stagione: l’ECA, infatti, sta studiando come portare a termine EuroLeague ed EuroCup: “Credo sia difficile, anche dal punto di vista contrattuale – afferma Baioni -. Anche qualora andasse tuto a posto dal punto vista sanitario, la cosa è border line tra una stagione che è finita e una che sta per iniziare. Apprezzo il tentativo di voler provare a finire in tutti i modi, ma mi rendo conto che sia difficile”. “Credo che vogliano dare una fine alle competizioni anche per definire l’assetto della prossima stagione – conclude Cotelli -. Ritengo che sia tutto molto complicato, anche dl punto di vista degli spostamenti. Se dovessero farcela, comunque, sarà positivo per tutto il movimento”. – Uff stampa Germani Basket Brescia Leonessa