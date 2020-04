Germani Basket Brescia, ringraziamento a giocatori e staff per la riduzione degli ingaggi

Facendo seguito all’intesa raggiunta in merito alla riduzione della retribuzione sugli ingaggi di allenatori e giocatori per fare fronte alla difficile situazione economica derivata dall’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, Germani Basket Brescia desidera ringraziare i propri giocatori e i componenti del proprio staff tecnico per lo sforzo compiuto.

Tale passo si inserisce nel quadro degli sforzi che la società sta compiendo al fine di garantire solidità a un progetto sportivo che, facendo sempre leva sulla sostenibilità economica, vuole continuare a coinvolgere e ad appassionare tutto il territorio di Brescia e della sua provincia.

La società, inoltre, desidera ringraziare Umberto Gandini, Presidente di Lega Basket, per l’opera di mediazione con i sindacati USAP e GIBA, riconoscendo loro lo stesso ringraziamento per la disponibilità che ha consentito il raggiungimento dell’accordo.

