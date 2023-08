Germani Brescia, buona la prima uscita contro UC San Diego

Buon test per la Germani Brescia alla sua prima uscita stagionale sul campo di Verolanuova. La squadra di coach Magro scappa via nel primo quarto e non si guarda più indietro controllando la partita ed aumentando il divario nei 3 quarti successivi.

La prima palla due della preseason 2023 è conquistata da Miro Bilan, che è poi il più lesto a scrivere i primi due punti a referto su un assist al bacio di Amedeo Della Valle. Amedeo decide poi di mettersi in proprio segnando dall’arco in contropiede, seguito dal canestro di Cournooh che firma così un parziale iniziale di 7 a 0 per la squadra di coach Magro. La bomba dall’angolo di McGhie sblocca il punteggio per San Diego, ma ci pensa Kenny Gabriel a rispondere subito con la stessa moneta segnando dall’angolo opposto. Della Valle decide di spezzare il quarto realizzando un’altra tripla e segnando 3 liberi su 3 dalla lunetta. McGhie prova a mantenere a contatto i suoi con 2 triple ma Burnell e Bilan sfruttano i centimetri e i chilogrammi a loro disposizione, scavando così il solco che consente alla Germani di chiudere il primo quarto sul punteggio di 26-11.

Ci pensa Mike Cobbins ad aprire il secondo quarto con una poderosa schiacciata, a cui seguono il canestro da sotto di Akele e la tripla dalla lunga distanza di Tanfoglio. Tait-Jones e Pope provano a riportare sotto gli ospiti ma l’alley-oop di Cobbins e la tripla di Tonelli dall’angolo portano la Germani al provvisorio massimo vantaggio sul +25 al 17’ di gioco. Il canestro allo scadere di quarto di Pope fissa il punteggio sul 46-19 in favore dei biancoblu.

Il secondo tempo inizia con una reazione degli avversari guidati dalle due triple di Pope e il canestro di Tait-Jones. Ci pensano i canestri di Corunooh e Bilan a rimettere in carreggiata la Germani. In chiusura di quarto è Mike Cobbins a dominare sotto canestro: alley-oop su assist di Amedeo prima e poi appoggio da sotto. La terza frazione si chiude sul 69-33 in favore della Germani.

Quarto quarto che vola via liscio sulle ali dell’equilibrio con coach Magro che concede minuti in campo a tutti i giocatori a referto. Si chiude sul 90-46 la prima amichevole della preseason 2023 della Germani Brescia.

TABELLINO

Germani Brescia-UC San Diego 90-46

(26-11, 46-19, 69-33)

GERMANI BRESCIA: Gabriel 3, Bilan 15, Burnell 14, Tanfoglio 6, Della Valle 13, Sertic, Tonelli 3, Malagnini 2, Cobbins 15, Cournooh 10, Pollini, Akele 9, Porto. All. Magro

UC SAN DIEGO: McCormick, Pearson Jr 3, DeGraaf 6, Pope 10, Pendleton, Brooks 4, Tait-Jones 4, Patterson, Burke 3, Mir, Gray 5, McGhie 9, Brooks, Nwaokorie 2. All. Olen

Uff stampa Germani Pallacanestro Brescia