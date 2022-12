Germani Brescia – Gevi Napoli Basket, Buscaglia: “Attenzione ai dettagli”

By

Seconda trasferta consecutiva per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la nona giornata del Campionato di Serie A, la Germani Brescia.

L’incontro si disputerà alle ore 17,00 al PalaLeonessa di Brescia.

Gli azzurri, dopo la sfortunata sconfitta al fotofinish sul campo di Tortona, sono attesi da un altro durissimo impegno contro una delle squadre migliori di questo campionato. La formazione bresciana infatti è reduce da due vittorie consecutive arrivate in casa contro Tortona e sul campo di Trieste, vincendo di un solo punto dopo un overtime. La squadra di Coach Magro rappresenta l’Italia anche in Europa partecipando all’Eurocup dove in settimana è arrivata la sconfitta nel derby con Venezia.

La Gevi dovrà ancora rinunciare a Robert Johnson. La guardia americana, che sta proseguendo le terapie riabilitative del caso, non sarà infatti a disposizione di Coach Buscaglia a causa dell’infortunio subito nella sfida del PalaBarbuto contro Treviso. Le condizioni di Devin Davis, che ha subito una forte contusione in allenamento, saranno invece valutate, ed il suo impiego sarà deciso solo nell’immediato prepartita.

Saranno tre gli ex della sfida. In maglia azzurra gioca Andrea Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020 mentre Coach Maurizio Buscaglia ha allenato la formazione lombarda nella stagione 2020-2021. Nel roster della Germani c’è invece Christian Burns, splendido protagonista della Promozione della Gevi in Serie A, MVP della finale dei playoff contro Udine.

Arbitreranno l’incontro Manuel Beniamino Attard (Priolo), Gabriele Bettini (Bologna), Antonio Bartolomeo (Lecce).

Dichiarazione Coach Maurizio Buscaglia

“Seconda trasferta di fila, e secondo impegno difficile in casa di una squadra di grande livello. Brescia è una formazione completa, lunga, che sta facendo bene nonostante assenze importanti. La Germani ha un’identità precisa, gioca di squadra esaltando le caratteristiche offensive dei suoi giocatori, in primis Amedeo Della Valle. Noi vogliamo cercare di continuare a mantenere alto il livello di concentrazione, ed attenzione ai dettagli. C’è la volontà di competere.”

La gara tra Germani Brescia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

