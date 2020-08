Germani Brescia, nota della società sull’atleta Dusan Ristic

Germani Brescia comunica che nella giornata di sabato 15 agosto l’atleta Dusan Ristic è giunto a Brescia.

L’atleta era in vacanza in Croazia e, considerato il prolungarsi delle procedure di rilascio del visto presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, ha concordato con la nostra società che fosse opportuno raggiungere Brescia per svolgere l’iter sanitario, le visite mediche e tutto quanto necessario per rendersi pronto e disponibile.

Non appena sarà possibile, l’atleta farà ritorno a Belgrado per il completamento delle pratiche inerenti lo stesso visto.

Uff.Stampa Germani Brescia