Germani Brescia, presente e futuro nelle parole di Bragaglio e Vitali

Sull’argomento anche le idee del play biancoblu sono chiare: “Se ami questo sport, è giusto cercare di aiutarlo, specialmente in un momento di difficoltà così grande. Fare un’azione di buon senso e venirsi incontro mi è sembrato un gesto molto semplice e naturale”.

Il futuro di Luca Vitali, invece, resta indissolubilmente legato a Brescia: “Il legame verso questa società e questa città va oltre qualsiasi problematica. Ho deciso di finire la mia carriera qui a Brescia: non so ancora quando, ma quella di Brescia sarà l’ultima maglia che vestirò”.

Più italiani in campo? Per Graziella Bragaglio è una cosa che va fatta a tempo debito: “Sarebbe molto bello dare spazio ai ragazzi italiani. Il problema, però, è che in questa fase non abbiamo sufficienti atleti da mettere in campo per rendere competitiva una squadra e alzare il livello sportivo. Prima bisogna lavorare molto sulle attività del Settore Giovanile, solo dopo si può pensare di cambiare un po’ le regole, anche se i giocatori stranieri danno sempre un valore aggiunto dal punto di vista della competitività. Il bonus italiani legato al 5+5? Ho fatto un’apposita domanda al presidente di Lega Basket, restiamo in attesa di avere una risposta in proposito”.

“Il livello del campionato italiano resterà alto”. Ne è convinto Luca Vitali, secondo il quale la Serie A ripartirà con lo stesso spirito di competizione: “Negli ultimi anni il livello della Serie A era cresciuto tanto e sono convinto che si continuerà ad andare in quella direzione. Molto dipenderà dalla percezione che si avrà di quello che abbiano vissuto in Italia, anche se ora la stessa cosa si sta vivendo tutto il mondo”.

EuroCup e Supercoppa allargata, il presidente della Leonessa è aperta a tutte le soluzioni: “L’EuroCup è un traguardo che abbiamo raggiunto sul campo, maturando nuovamente il diritto di disputarla. La società la vorrebbe disputare, perché rappresenta un grande valore aggiunto dal punto di vista della competizione sportiva, ma anche a livello gestionale. Il confronto con un mondo superiore fa crescere tutti, sotto tutti gli aspetti. L’idea di una Supercoppa allargata è molto interessante, un modo diverso dal solito per far ripartire. È un’ipotesi gradita alle società, la si sta costruendo, vedremo poi come riuscire a realizzare questo percorso”.