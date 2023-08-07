Germani Brescia: tutte le amichevoli della preseason 2023

GIOVEDÌ 10 AGOSTO
1° ALLENAMENTO DELLA STAGIONE
PALALEONESSA A2A – BRESCIA
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MARTEDÌ 22 AGOSTO
ORE 19.30
vs UC SAN DIEGO
VEROLANUOVA
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SABATO 26 AGOSTO
ORE 20.00
TROFEO ROBERTO FERRARI | VII EDIZIONE
vs VANOLI CREMONA
PALALEONESSA A2A – BRESCIA
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DA LUNEDÌ 28 AGOSTO A DOMENICA 3 SETTEMBRE
TRAINING CAMP
PONTE DI LEGNO
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VENERDÌ 1 SETTEMBRE
ORE 18.00
vs PALLACANESTRO CANTÙ
PALAZZETTO DELLO SPORT CEPINA – BORMIO
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SABATO 2 SETTEMBRE
ORE 18.00
vs PALLACANESTRO VARESE
PALASCEGLI PINI – SONDRIO
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DOMENICA 3 SETTEMBRE
PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
PONTE DI LEGNO
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MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
ORE 19.00
vs VANOLI CREMONA
PALASPORT DI GENOVA
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SABATO 9 SETTEMBRE
ORE 18.30
vs REGGIO EMILIA
SCANDIANO – REGGIO EMILIA
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SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE
MEMORIAL GIANNI BRUSINELLI
GERMANI BRESCIA | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
NUTRIBULLET TREVISO BASKET | UNAHOTELS REGGIO EMILIA
BLM GROUP ARENA – TRENTO
UFF.STAMPA GERMANI BRESCIA