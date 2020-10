Germani Brescia – Virtus Roma: il prepartita

Altra trasferta in terra lombarda per la Virtus Roma che domani alle ore 20:00 sarà impegnata al PalaLeonessa di Brescia ospite della Germani. Gli uomini di coach Bucchi sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo il successo nella prima giornata con la Fortitudo Bologna, mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa in casa di Reggio Emilia e da quella infrasettimanale in EuroCup con il Boulogne Metropolitans 92.

IL COMMENTO DEL COACH

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «È stata ovviamente una settimana molto particolare, iniziata con la notizia dei possibili positivi che ci ha un po’ allarmato, ma allo stesso tempo siamo appassionati dal nostro lavoro e quando siamo nei 28×15 del campo da basket dimentichiamo tutto e ci concentriamo sui nostri obiettivi. Giocando di sabato abbiamo avuto una settimana più corta rispetto al solito, noi peraltro abbiamo perso due giorni invece che uno per i motivi noti, ma la squadra ha fatto comunque un buon lavoro: dedicheremo poi la giornata di venerdì agli avversari mentre nel resto della settimana abbiamo lavorato sulle nostre cose. Brescia è una squadra di primissima fascia a livello di talento, hanno avuto anche loro problemi di assenze per infortuni e problemi vari e come tutti in questo momento stanno cercando di trovare i propri equilibri; è un avversario che troveremo ancora più arrabbiato dopo la sconfitta casalinga in coppa, che ha giocatori molto esperti e fisici. Siamo consapevoli che sarà una gara molto difficile e dovremo cercare di fare dei passi in avanti».

NOTE ̶ Diversi gli ex tra le due squadre: per parte bresciana ci sono Luca Vitali, in canotta Virtus dal 2009 al 2011, e coach Enzo Esposito che da giocatore ha militato con la Virtus nella stagione 2003-04 proprio sotto coach Piero Bucchi; in casa Virtus è invece Dario Hunt l’ex di turno, il centro Usa è stato protagonista con i lombardi nella stagione 2017-18.

PRECEDENTI – Virtus Roma avanti 12 a 5 negli scontri diretti complessivi tra le due squadre. Lo scorso anno unico confronto nel girone di andata, quando la Germani vinse a Brescia per 53 a 83.

MEDIA – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport player; radiocronaca diretta sulla nostra radio ufficiale Radio Roma Capitale, 93.00 FM, con prepartita a partire dalle ore 19:30.

ARBITRI – Arbitreranno l’incontro i signori Manuel Mazzoni di Grosseto (GR), Denis Quarta di Torino (TO) e Sergio Noce di Latina (LT).

Ufficio stampa Virtus Roma