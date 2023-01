Gevi Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari, la sala stampa: le parole di Bucchi e Pancotto

Cesare Pancotto (Gevi Napoli): “Abbiamo fatto una partita di coraggio, di intensità, difendendo sulle loro caratteristiche principali, con qualche sbavatura in alcuni momenti della gara. E’ iniziato, con il girone di ritorno, un altro campionato. Ogni partita deve essere considerata un’opportunità. Mi è piaciuta molto la continuità con cui abbiamo giocato, è quello su cui stiamo lavorando in palestra. Ci sono tante note positive in attacco, cinque giocatori in doppia cifra, il rapporto tra assist e palle perse, i rimbalzi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio i miei giocatori, anche quelli che non erano al massimo della condizione, per quello che hanno dato in campo. Young ha giocato una partita intelligente, per la squadra”.

Piero Bucchi (Banco di Sardegna Sassari): “Complimenti a Napoli che ha giocato una partita molto buona, solida, ci ha messo in difficoltà tirando con alte percentuali, a volte anche con le mani in faccia, bravi loro a fare canestro, noi abbiamo pagato a caro prezzo i due break subiti nel 2° e 3° quarto, poi è diventata dura. Era doveroso che provassimo a rientrare nell’ultimo quarto, non si deve mai mollare e provarci fino alla fine, una sconfitta non può distruggere quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Napoli oggi ha giocato con grandissima intensità e ha meritato di vincere. Su Robinson? E’ ovvio che è pesata l’assenza del playmaker titolare, in questo anno solare ha fatto cose incredibile, ma non possiamo dipendere da un giocatore, ognuno deve dare qualcosa in più quando manca una pedina come lui. Oggi Napoli è stata molto brava e ha fatto meglio di noi”.