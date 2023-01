Gevi Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari, Pancotto: ”Serviranno concentrazione, determinazione e fiducia”

Prima giornata del girone di ritorno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per il sedicesimo turno del campionato di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari.

La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 19,30.

Consorzio Genesy e Nextra Group saranno i match sponsor della gara. Le aziende ,già Top Sponsor del Napoli Basket, sponsorizzeranno l’intero evento

Gli azzurri, dopo la sconfitta in trasferta con Varese, sono attesi da un’altra durissima sfida contro la formazione sarda che arriva da due convincenti vittorie consecutive ottenute in trasferta a Reggio Emilia e, nell’ultimo turno, al Pala Serradimigni contro l’Happy Casa Brindisi. La squadra di Coach Piero Bucchi è all’ottavo posto in classifica con 14 punti, 7 vittorie ed 8 sconfitte nel girone d’andata.

Le due squadre si sono affrontate il 17 dicembre scorso, nell’undicesima giornata del Campionato, con il successo del Banco di Sardegna per 86 a 69. Jordan Howard fu il miglior realizzatore della Gevi con 18 punti.

Tre gli ex della gara. Cesare Pancotto, allenatore della Gevi, ha guidato la Dinamo Sassari nella stagione 1989-1990. Il coach della squadra sarda Piero Bucchi ha allenato a Napoli per ben 4 stagioni. Inoltre nella Dinamo gioca Massimo Chessa,. La guardia sassarese ha giocato con la squadra partenopea nella stagione 2019-2020 in Serie A2, campionato interrotto a causa dell’emergenza Covid.

Arbitreranno l’incontro Alessandro Martolini (Roma), Alessandro Nicolini (Bagheria), Marco Catani (Pescara).

Dichiarazione Pancotto

” Il girone di ritorno lo considero un campionato nel campionato dove mettere concentrazione in ogni partita, con la determinazione degli ultimi e la fiducia dei primi. In allenamento abbiamo fatto il pieno di energia che vogliamo sviluppare nella partita. Sassari è una società ed una squadra di rango con tanti giocatori di talento, lunga ed ambiziosa. Ha qualità sul perimetro con una batteria di tiratori innescati da tanti assist per colpirti ovunque. Per noi sarà indispensabile essere e restare connessi per giocare una partita di continuità nella quale uno contro uno, difesa, intensità e contrastare i loro tiratori, dovrà essere la base di un attacco consistente, con qualità di tiro, e poche palle perse. “

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara con il Banco di Sardegna Sassari

TRIBUNA CENTRALISSIMA : 50 EURO, RIDOTTO 35

TRIBUNA CENTRALE : 30 EURO, RIDOTTO 20

TRIBUNA LATERALE :20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

SETTORE OSPITI : 14 EURO

I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 17,30.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Banco di Sardegna Sassari sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET