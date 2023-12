Gevi Napoli Basket – Bertram Tortona, Milicic: “Dobbiamo combattere per 40 minuti”

Torna alla Fruit Village Arena, dopo due trasferte consecutive, la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani sabato 30 dicembre, nella quattordicesima e penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A, la Bertram Derthona Tortona. L’incontro si disputerà alle ore 18:30. Luema, già Main Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Tortona, e regalerà al termine dell’incontro, un gadget ai tifosi presenti al PalaBarbuto.

La squadra di Coach Milicic, è reduce da una striscia negativa di quattro sconfitte in campionato, e dovrà ancora fare a meno degli infortunati Jaworski ed Ebeling. Farà invece il suo esordio davanti ai suoi tifosi, il nuovo acquisto della Generazione Vincente Napoli Basket Markel Brown. La Bertram Derthona Tortona, che in settimana dopo aver esonerato coach Ramondino, ha presentato il suo nuovo allenatore Walter De Raffaele, è reduce anch’essa da quattro sconfitte consecutive in campionato, ed in classifica è a quota 10 punti.

Arbitreranno l’incontro: Paternicò, Paglialunga e Bartolomeo.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Dopo il nostro grande avvio di stagione, stiamo ora attraversando un momento di difficoltà, così come può dirsi anche per i nostri avversari. Per noi domani sarà l’ennesima gara più importante della stagione dove vorremmo rendere i nostri tifosi, la nostra società ed i nostri sponsor, orgogliosi del nostro spirito gladiatorio. Questo sarà il nostro obiettivo. Possiamo sbagliare anche molti tiri, ma dobbiamo combattere per tutti i quaranta minuti dal primo all’ultimo istante, e per ogni centimetro del campo. Questa è l’unica cosa che mi aspetto dalla partita di domani, ed al termine vedremo come andrà a finire. Siamo felici di avere ancora una volta il totale supporto da parte dei nostri tifosi, ed il palazzetto pieno della loro passione.”

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:00. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, e su Eurosport 2, canale 211 del bouquet Sky. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET