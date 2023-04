Gevi Napoli Basket – Bertram Yachts Tortona, Pancotto: “Partita All-In”

Nuovo impegno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, la Bertram Yachts Tortona.

La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 16,00.

Elevateur SRL sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già Platinum Member del club dei 100 del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

La Gevi, al terzo impegno in sette giorni dopo la sconfitta al fotofinish con Venezia e la partita persa a Milano nel turno infrasettimanale, è attesa da un’altra durissima sfida contro la terza forza del campionato. La Bertram Yachts Tortona, alla seconda stagione in Serie A, si è consolidata tra le grandi del basket italiano centrando i playoff in largo anticipo e confermandosi alle spalle dei due team di Euroleague. Nell’ultima settimana la squadra piemontese ha giocato due volte in casa, perdendo all’overtime con Brescia e superando Reggio Emilia nella partita di mercoledì.

Nella gara di andata, disputata al PalaFerraris lo scorso 27 novembre, gli azzurri arrivarono ad un passo dall’impresa esterna, cedendo per 74-73.

Arbitreranno l’incontro Michele Rossi (Anghiari), Andra Bongiorni (Pisa), Sergio Noce (Latina).

Dichiarazione Pancotto

“Partita all – in. Concentrati, determinati, continui per essere protagonisti del proprio destino con una partita consistente e di carattere. Focus difensivo per aggredire e negare il sistema offensivo di Tortona, sporcando la circolazione della palla. Avere un attacco equilibrato tra dentro e fuori per togliere punti di riferimento”.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Bertram Yachts Tortona sarà trasmessa in diretta su Eurosport2 ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

La Gevi Napoli Basket lancia “DifendiamolA”. Tutti insieme, Società, Squadra,Staff e il solito straordinario pubblico del PalaBarbuto per difendere la Nostra Serie A.

Uniti per raggiungere l’obiettivo salvezza, riempiamo e coloriamo il PalaBarbuto .

La Gevi Napoli Basket, anche in questa occasione, ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per l’importante sfida di campionato, con l’obiettivo di agevolare tutti i propri tifosi ad accorrere al PalaBarbuto.

Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell’abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell’agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l’inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno domenica alle ore 14,00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale : Euro 20

Tribuna Laterale : Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 7

Settore Ospiti: 14 euro.

Non sono previsti ridotti.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET