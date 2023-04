Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, Pancotto: “Pronti ad affrontare la prossima curva”

Ultima partita stagionale al PalaBarbuto per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la ventinovesima e penultima giornata del Campionato di Serie A, la Carpegna Prosciutto Pesaro.

La partita si disputerà alle ore 19,00.

Fruit Village sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già Main Sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento e lancerà il primo Summer Camp, insieme a Napoli Basket presso il VILLAGGIO LA BRUNESE DI TORRE DELL’ORSO (Lecce) per due settimane, 11/18 e 18/25 giugno.

Per ulteriori informazioni riguardanti prezzo e condizioni dell’offerta vi invitiamo a consultare dal 9 maggio i nostri canali ufficiali.”

Dopo il prezioso successo ottenuto con Tortona, la formazione di Coach Pancotto è attesa da un’altra decisiva sfida. La squadra di Coach Repesa, ottava in classifica ed in piena corsa playoff, arriva dalla vittoria dell’ultima giornata con Trieste che ha interrotto un momento difficile. Dopo una splendida prima parte di stagione, e il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia, la formazione marchigiana ha perso 5 delle ultime 6 partite, tornando al successo proprio nell’ultima giornata.

Nella gara di andata, disputata alla Vitrifrigo Arena lo 23 ottobre, gli azzurri vinsero all’overtime per 99-97, con 23 punti di Jordan Howard.

Arbitreranno l’incontro Lorenzo Baldini (Firenze), Valerio Grigioni (Roma), Giulio Pepponi (Spello).

Dichiarazione Pancotto

“Abbiamo conquistato sul campo il diritto di giocarcela fino alla fine mantenendo alta la tensione e la qualità del nostro sistema. Siamo pronti ad affrontare la prossima curva. Costruire la partita con il cuore, testa continuità e motivazione. Essere consistenti in ogni momento, ed attaccare la loro aggressività aprendo il campo e muovendo la palla per non dare punti di riferimento. Difesa di energia ed attiva per contrastare il gioco di contropiede, efficace nel tenere gli uno contro uno, presenza sui tiratori, ed al tagliafuori”.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

La Gevi Napoli Basket, anche in questa occasione, ha voluto attuare una politica di prezzi popolari, con l’obiettivo di agevolare ancora di più tutti i propri tifosi ad accorrere al PalaBarbuto per questa decisiva sfida.

Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell’abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell’agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l’inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 17,00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale : Euro 15

Tribuna Laterale : Euro 10

Curva/Gradinata : Euro 5

Settore Ospiti : Euro 15

Non sono previsti ridotti.

La Gevi Napoli Basket comunica che, grazie al rinnovo della partnership con Ippodromi Partenopei, tutti coloro che acquisteranno il biglietto per la partita, e i possessori dell’abbonamento, avranno un biglietto omaggio al botteghino per il Gran Premio Lotteria, in programma all’Ippodromo di Agnano lunedi 1 Maggio.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET