Gevi Napoli Basket: tutte le amichevoli della preseason 2023

La Gevi Napoli Basket comunica il calendario della preseason, con le gare ed i tornei di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A 2023-2024, che vedrà la squadra di Coach Igor Miličić debuttare a Sassari, il 1 ottobre, contro la Dinamo.

La prima amichevole della Gevi si giocherà a Roma contro la Luiss il 1 Settembre, mentre il 2 settembre gli azzurri affronteranno a Rieti la Sebastiani.

Il successivo weekend, il 9 e 10 settembre, la Gevi Napoli disputerà il Torneo di Sansepolcro al quale parteciperanno Pesaro, Pistoia, ed i rumeni del CSO Voluntari.

La Gevi Napoli giocherà poi il torneo di Brindisi “Memorial Pentassuglia”, il 15 e 16 settembre insieme all’Happy Casa Brindisi ed agli ungheresi del Falco Szombathely.

Infine, il 23 Settembre, prima dell’esordio in campionato, è fissato il vernissage della Gevi Napoli Basket che ospiterà al Palabarbuto in amichevole la Vanoli Cremona. Sarà il debutto ufficiale della squadra davanti ai propri tifosi. Una grande occasione per salutare e vedere da vicino i nuovi giocatori della Gevi Napoli Basket, alla vigilia della prossima stagione.

