Gevi Napoli Basket-Germani Brescia, Pancotto: “Dobbiamo aggredire dall’inizio alla fine”

Nuovo impegno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nell’anticipo della ventiquattresima giornata, la Germani Brescia.

Il match si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,30.

Fiorini Verniciature sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già top sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Dopo il prezioso successo ottenuto con Trento, la Gevi è attesa da un’altra durissima ed importante sfida per il prosieguo della stagione. La Germani Brescia, da anni protagonista in Italia ed in Europa, è reduce dalla prestigiosa vittoria contro Milano e, solo un mese fa, ha vinto la Coppa Italia. La squadra di Coach Magro ha ottenuto inoltre il passaggio del turno in EuroCup, seconda competizione continentale, dove affronterà il Turk Telekom Ankara.

Nella gara d’andata, disputata a Brescia lo scorso 4 dicembre, successo della Germani sulla Gevi per 85-62.

Saranno due gli ex della sfida. In maglia azzurra gioca Andrea Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020 . Nel roster della Germani c’è invece Christian Burns, splendido protagonista della Promozione della Gevi in Serie A, MVP della finale dei playoff contro Udine.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Fabrizio Paglialunga (Massafra), Sergio Noce (Latina).

Dichiarazione Pancotto

” Sappiamo bene che la Germani Brescia ha potenzialità da prime posizioni, oltre ad aver meritatamente vinto la Coppa Italia. Ha profondità del roster, fisicità ed atletismo, talento individuale, ed organizzazione di squadra. Dobbiamo aggredirli ovunque dall’inizio alla fine della gara per colmare il gap, sia in difesa che in attacco facendolo tutti insieme, e nello stesso momento. Abbiamo da raggiunge la “Mission Salvezza” che deve aumentare la nostra energia. I pescatori della mia terra non si preoccupano delle difficoltà, ma di riportare il pesce. “

La Gevi Napoli Basket ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per questa importante sfida di campionato, onde favorire ancora di più l’accesso dei propri sostenitori al PalaBarbuto.

Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell’abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell’agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l’inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno domani alle ore 18,30.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale : Euro 20

Tribuna Laterale : Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 7

Settore Ospiti: 14 euro.

Non sono previsti ridotti.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET