Gevi Napoli Basket KO nello scrimmage al PalaBarbuto con la Benacquista Latina

Si è disputato ieri pomeriggio, davanti ai 400 tifosi del PalaBarbuto, lo scrimmage tra Gevi Napoli Basket e Benacquista Latina. Il punteggio della gara è stato azzerato ad ogni intervallo. Non ha preso parte alla partita Elijah Stewart, tenuto precauzionalmente a riposo per sovraccarico articolare al ginocchio destro.

Un altro test utile per lo staff tecnico nerazzurro, che continua a lavorare strenuamente in palestra con l’obiettivo di creare sinergia tra i giocatori e una buona intesa di squadra. Il lavoro da fare è ancora lungo per arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio del campionato, ma ciò che traspare da queste prime verifiche, soprattutto in materia di spirito di gruppo, è molto positivo: «Siamo arrivati a questo scrimmage dopo la prova di giovedì con la compagine americana, che è stata dispendiosa dal punto di vista dell’energia, e dopo due allenamenti di venerdì e uno di sabato mattina – dichiara il capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi – per questo i giocatori in campo sono stati meno reattivi, ma si sono comunque impegnati al massimo e hanno mostrato anche stavolta grande spirito di squadra. Questo aspetto ci fa ben sperare per il futuro».

Dal punto di vista tecnico il coach pontino conferma che: «Sicuramente c’è stato poco tempo per recuperare tra giovedì e sabato, ma abbiamo ancora tanto su cui lavorare. In questa occasione, alcune cose le abbiamo fatte meno bene rispetto a giovedì, altre sono state accettabili, nel complesso, però, sia dal punto di vista difensivo, che offensivo la prova mi è piaciuta meno».

Questi i punteggi dei quarti :

23-17 17-25 17-19 14-28

Gevi Napoli Basket :Zerini 2, Michineau 19, Johnson 7, Williams 11, Uglietti 9, Zanotti 20, Dellosto 2, Bamba 1, Sinagra, Grassi, Matera, Stentardo.