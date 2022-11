Gevi Napoli Basket – Nutribullet Treviso. Buscaglia :”Metteremo in campo cuore, tecnica, tenacia e resistenza”

Nuovo impegno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la settima giornata del Campionato di Serie A, la Nutribullett Treviso.



La gara si disputerà al PalaBarbuto, con inizio fissato alle ore 16,00.



Farmacie San Ciro sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso. L’azienda, già fornitore ufficiale del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

La Gevi, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, arriva alla sfida con la formazione veneta con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo le due sconfitte con Trieste e Venezia. La Nutribullett Treviso è reduce dalla bella vittoria interna con la Germani Brescia, seconda del campionato per la formazione di Coach Marcelo Nicola dopo quella con Sassari. Entrambe le squadre hanno 4 punti in classifica.

Coach Buscaglia potrà contare anche sul nuovo arrivo Devin Davis. Il giocatore americano, giunto giovedi a Napoli, è stato regolarmente tesserato e sarà a disposizione per la sfida contro Treviso.

L’unico Ex della gara sarà il Capitano della Gevi Napoli Basket Lorenzo Uglietti che ha giocato a Treviso dal 2018 al 2020, vincendo la Coppa Italia di Serie A2 e conquistando la promozione nel massimo campionato.



Arbitreranno l’incontro Saverio Lanzarini (Bologna), Alessandro Nicolini (Bagheria), Simone Patti (Montesilvano).



Dichiarazione Buscaglia

“ Abbiamo lavorato per migliorarci, con grande intensità e spirito di squadra. Siamo anche consapevoli dell’importanza della partita. Dei 40 minuti. Un momento del nostro percorso dove bisogna avere un approccio sempre più consapevole e consistente al tipo di gare. Siamo uniti e compatti. Ci fa piacere che l’ambiente senta come noi il desiderio di vittoria, spingendoci all’obiettivo. Dovremo mettere in campo cuore, tecnica, tenacia e resistenza. Treviso è una squadra che sta seguendo un percorso. Stanno migliorando di partita in partita, trovando sempre maggiore chimica. Sono una formazione costruita con un senso ben definito che sta acquisendo fiducia. Ci vuole grande attenzione ai dettagli, mantenendo sempre alta la concentrazione.”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.



Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:



TRIBUNA CENTRALISSIMA : 50 EURO, RIDOTTO 35

TRIBUNA CENTRALE : 30 EURO, RIDOTTO 20

TRIBUNA LATERALE :20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

SETTORE OSPITI :14 EURO



I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.



I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 14,30.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Nutribullett Treviso sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport.Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET