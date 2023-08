GeVi Napoli Basket: Oggi il Media Day. Al PalaBarbuto tanti tifosi per salutare la squadra

Questo pomeriggio si è svolto al PalaBarbuto il “Media Day”. Nella sala stampa si è tenuta la conferenza con l’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, il Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart, ed il Coach Igor Milicic. Presenti, in rappresentanza della società anche Vito Grassi, fratello del Presidente Federico Grassi, Andrea Amoroso, fratello del Vice Presidente Alfredo Amoroso, ed il co-proprietario Francesco Tavassi, ed il Direttore Sportivo Giuseppe Liguori. Al termine dell’incontro con i giornalisti, la squadra e lo staff tecnico della GeVi Napoli Basket ha posato per la prima foto ufficiale della nuova stagione. All’allenamento hanno assistito entusiasti molti tifosi che hanno voluto salutare la squadra al PalaBarbuto. Presenti anche il calciatore del Napoli Pierluigi Gollini, grande appassionato di basket.

Dichiarazione Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda

“Porto innanzitutto i saluti del Presidente Federico Grassi, e del Vice Presidente Alfredo Amoroso, assenti oggi per impegni personali. Devo ringraziare tutti i media che in questi primi due mesi di lavoro, ci hanno accompagnato con attenzione, costanza, e grande professionalità. Abbiamo fortemente voluto che oggi durante il “Media Day”, il pubblico fosse presente all’allenamento per salutare la squadra, e mi ha fatto particolarmente piacere che sia Vito Grassi che Andrea Amoroso, in rappresentanza della proprietà, oltre a Francesco Tavassi, fossero presenti in una giornata importante come questa.”

Dichiarazione Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart

” Sono molto felice del lavoro svolto in questi due mesi. Sono contento perchè stiamo costruendo la squadra che volevamo con pazienza. Siamo al lavoro dal 16 agosto grazie anche all’apporto di Pancotto e Cavaliere, e con l’arrivo di Coach Milicic abbiamo alzato il livello degli allenamenti. Ci manca ancora un giocatore per completare la squadra, ma lo cerchiamo con tranquillità affinché abbia le caratteristiche giuste per chiudere il nostro poster.”

Dichiarazione Coach Igor Milicic

“Un grande applauso va innanzitutto rivolto ai media che ci aiutano a far avvicinare i tifosi alla nostra squadra. Riscontro in questi primi giorni di lavoro una grande applicazione da parte di tutti. Il nostro roster unisce energia e passione. Ci sono ragazzi ambiziosi e con talento. Cerchiamo per completare la squadra un giocatore multidimensionale. Sono contento della squadra che stiamo formando. Abbiamo ancora un mese di tempo per poterla assemblare al meglio, ed essere pronti per l’inizio della nuova stagione.”

