Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese, Pancotto: “Dobbiamo aggredire la partita”

Ricomincia il campionato di Serie A per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quinta giornata di ritorno, la Openjobmetis Varese.

La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 16,00.

KFC sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già top sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri, dopo la lunga sosta dovuta alle Final Eight di Coppa Italia ed alla finestra per le qualificazioni delle nazionali, tornano in campo per affrontare una delle squadre rivelazioni di questo campionato. La Openjobmetis Varese infatti, occupa la quinta posizione in classifica, insieme alla Dinamo Sassari, con 20 punti, ed ha nel suo roster, tra gli altri, Colbey Ross, miglior giocatore per valutazione nella Lega e secondo realizzatore dell’intero campionato.

Nella Gevi ci sarà il debutto dell’ultimo arrivo Thomas Wimbush.

Nella gara d’andata, disputata a Varese lo scorso 15 gennaio, successo della Openjobmetis Varese sulla Gevi per 106-79.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Christian Borgo (Grumolo delle Abbadesse), Gianluca Capotorto (Palestrina).

Dichiarazione Pancotto

“Ripartiamo in campionato con determinazione e con la consapevolezza che” ogni partita” di questi ultimi due mesi, sarà fondamentale. Abbiamo un’unica via per affrontare Varese: aggredire dal primo all’ultimo secondo sia in difesa che in attacco. Pensare di poter regalare emozioni e soddisfazioni ai nostri tifosi, deve essere la benzina per entrare in campo e giocare una partita di alto livello. A Napoli sento spesso dire che le cose più difficili sono anche le più belle da ottenere “.

Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla partita

Questi i prezzi dei tagliandi:

TRIBUNA CENTRALE : 30 EURO, RIDOTTO 20

TRIBUNA LATERALE :20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Saranno inoltre aperti i botteghini del PalaBarbuto, lato Scandone, dalle ore 14,00.

La gara tra Gevi Napoli Basket ed Openjobmetis Varese sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET