Gevi Napoli Basket-Pallacanestro Trieste, Buscaglia  “Continuiamo a migliorare col supporto del nostro pubblico”

By

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quinta giornata del Campionato di Serie A, la Pallacanestro Trieste.

La gara si disputerà al PalaBarbuto, con inizio fissato alle ore 20,00.

EnjoIP sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Pallacanestro Trieste. L’azienda, già fornitore ufficiale del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri sono reduci da due vittorie consecutive contro Reggio Emilia e Pesaro. La formazione di Coach Buscaglia è attesa da una sfida insidiosa contro la squadra giuliana. La Pallacanestro Trieste occupa l’ultimo posto in classifica ed è in cerca della prima vittoria stagionale. La squadra allenata da coach Legovich, nonostante la sconfitta, ha ben figurato nell’unico match in trasferta disputato sul parquet della Virtus Segafredo Bologna, cedendo solo nei momenti finali della partita.

L’unico Ex della gara sarà Coach Cesare Pancotto, primo assistente di Coach Buscaglia sulla panchina della Gevi, a Trieste dal 1997 al 1999 e dal 2001 al 2004.

Arbitreranno l’incontro Alessandro Martolini (Roma), Denis Quarta (Torino), Martino Galasso (Siena).

Dichiarazione Buscaglia

“Torniamo al PalaBarbuto dopo una settimana di lavoro in cui abbiamo analizzato le caratteristiche del nostro avversario ma ci siamo concentrati anche sul nostro lavoro, cercando di migliorare i nostri punti di forza e debolezza, proseguendo sulla strada che abbiamo intrapreso e con il desiderio di continuare a migliorare. Siamo in una fase in cui, oltre alla voglia di vincere, deve proseguire il percorso di costruzione della squadra. Desideriamo farlo grazie anche al costante supporto del nostro numeroso ed appassionato pubblico, che ci è stato molto vicino anche nelle due precedenti occasioni”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:

TRIBUNA CENTRALISSIMA : 50 EURO, RIDOTTO 35

TRIBUNA CENTRALE : 35 EURO, RIDOTTO 22

TRIBUNA LATERALE :20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

SETTORE OSPITI :14 EURO

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,00.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Pallacanestro Trieste sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport.Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.