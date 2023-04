Gevi Napoli Basket – Umana Reyer Venezia, Pancotto: “Lavoro e Fiducia”

Torna al PalaBarbuto la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, l’Umana Reyer Venezia.

La gara avrà inizio alle ore 12,00.

Generazione Vincente sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già title sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Dopo la straordinaria vittoria di Bologna, gli azzurri tornano al PalaBarbuto per affrontare un’altra delle grandi della pallacanestro Italiana. La Reyer Venezia è infatti, tra le formazioni più vincenti negli ultimi anni del basket italiano. La squadra allenata da Coach Spahjia infatti ha trionfato sia in Italia, vincendo due Campionati ed una Coppa Italia, che in Europa, conquistando una Fiba Europe Cup. I lagunari arrivano da quattro successi consecutivi in campionato che, dopo una prima parte di stagione difficile, hanno permesso alla Reyer di portarsi al quinto posto in classifica con Brindisi e Trento. La squadra veneta è reduce dall’eliminazione in EuroCup dopo aver perso gli ottavi di finale, mercoledi, in casa dell’Hapoel Tel Aviv.

Jordan Parks è l’unico ex della gara. Il giocatore della Reyer è infatti stato protagonista di due splendide stagioni in maglia azzurra, conquistando la Vittoria in Coppa Italia di Serie A2, la promozione nel massimo campionato e la salvezza nello scorso torneo.

Nella gara di andata, disputata a Venezia lo scorso 6 novembre, successo della Reyer per 82 a 71.

Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Denny Borgioni (Roma), Andrea Valzani (Martina Franca).

Dichiarazione Pancotto

” Lavoro e Fiducia. Concentrati sull’obiettivo salvezza visto che la strada rimane lunga e difficile. Venezia è in gran forma, sta risalendo la classifica che compete al suo blasone. Ha gioco e punti sia sul perimetro, che all’interno dell’area, e giocatori molto forti e talentuosi. Dobbiamo giocare dentro al nostro sistema aggredendoli con la difesa nell’uno contro uno, nel tiro da tre punti, e nel gioco in area, oltre ad avere buone percentuali al tiro e qualità nel passarsi la palla. Connessi e continui per tutta la partita””

La gara tra Umana Reyer Venezia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla sfida del PalaBarbuto.

La Gevi Napoli Basket, anche in questa occasione, ha voluto attuare una politica di prezzi popolari per l’importante sfida di campionato, con l’obiettivo di agevolare tutti i propri tifosi ad accorrere al PalaBarbuto.

Inoltre la Gevi Napoli Basket ha voluto riservare ancora una volta un particolare riguardo ai propri affezionati tifosi. A tutti i possessori dell’abbonamento per le gare casalinghe della Gevi Napoli Basket, sarà omaggiato un biglietto dello stesso settore in cui ha sottoscritto la tessera, fatti salvi i diritti di commissione dell’agenzia di rivendita Vivaticket. Per poter attivare la suddetta procedura, sarà richiesto semplicemente l’inserimento del codice barcode del proprio abbonamento.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno domenica alle ore 10,00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara:

Tribuna Centrale : Euro 20

Tribuna Laterale : Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 7

Settore Ospiti: 14 euro.



Non sono previsti ridotti.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET