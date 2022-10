Gevi Napoli Basket-UnaHotels Reggio Emilia, Buscaglia: “Pensiero alla vittoria”

Nuovo impegno al PalaBarbuto per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia.

La gara di disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,45.

Nuova Erreplast sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Unahotels Reggio Emilia. L’azienda, già Main Sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri, dopo le sconfitte subite con la Virtus Bologna, e sul campo della HappyCasa Brindisi, sono attesi da un duro impegno contro una formazione che rappresenta l’Italia anche in Champions League. L’UnaHotels Reggio ha 2 punti in campionato, con la vittoria a Treviso alla prima giornata, e la sconfitta al fotofinish nella sfida interna con Tortona. La formazione di Coach Menetti, anche in Europa, ha realizzato una vittoria, in Germania, ed una sconfitta, in casa con l’AEK Atene.

Dopo aver recuperato la scorsa settimana Uglietti, la Gevi Napoli Basket potrà contare domani sera anche sull’apporto di Jordan Howard che torna a disposizione di Coach Buscaglia.

L’unico Ex della gara sarà Coach Maurizio Buscaglia, a Reggio Emilia nella stagione 2019-2020.

Arbitreranno l’incontro Roberto Begnis (Crema), Fabrizio Paglialunga (Massafra), Antonio Bartolomeo (Lecce).

Dichiarazione Buscaglia

“Ovviamente abbiamo il pensiero alla vittoria, per una logica esigenza dopo due partite che hanno comunque dato indicazioni. Sulle quali abbiamo lavorato, cercando di continuare ad alzare il livello del nostro gioco, ed i nostri equilibri di squadra e lettura della partita. Affrontiamo una squadra ben costruita, con caratteristiche importanti e di livello, in campo e fuori, che ci rappresenta anche in Europa con ambizione. Noi vogliamo avere la nostra strada e queste partite devono rappresentare sempre passi in avanti”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:

TRIBUNA CENTRALISSIMA : 45 EURO, RIDOTTO 30

TRIBUNA CENTRALE : 30 EURO, RIDOTTO 20

TRIBUNA LATERALE :20 EURO, RIDOTTO 15

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

SETTORE OSPITI : 14 EURO

I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,15.

In occasione della sfida tra gli azzurri e la UnaHotels Reggio Emila, la Gevi Napoli Basket lancia l’iniziativa “Ritorno al Passato”.

Le prime 500 persone in possesso del biglietto della partita di calcio di campionato Napoli-Bologna, in programma domenica 16/10 alle ore 18,00 allo Stadio Maradona, o l’abbonamento della S.S.C.Napoli, avranno uno sconto del 50% sul biglietto della gara Gevi Napoli Basket – Reggio Emilia UnaHotels recandosi direttamente al botteghino del PalaBarbuto lato Scandone.

Saranno disponibili le seguenti tipologie di biglietti: 100 tribune centrali, 150 laterali , 100 curve e 150 gradinate., presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,15.

La Gevi Napoli Basket comunica che è ancora aperta la Campagna Abbonamenti per il Campionato 2022-2023. Sarà possibile acquistare la tessera sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket fino a Domenica 16 ottobre.

La gara tra Gevi Napoli Basket e UnaHotels Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Su Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Domenica Sport”, ci saranno dei collegamenti in diretta dal PalaBarbuto. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET