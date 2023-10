Gevi Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna, Milicic: “Mettiamo in campo il nostro cuore”

Seconda gara consecutiva in casa per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nel posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna. L’incontro si disputerà alle ore 20:30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto. L’impianto di Fuorigrotta è ormai da giorni “sold out”. Decò, già Main Sponsor della società azzurra, sarà Match Sponsor del Monday Night.

La squadra di coach Milicic, dopo aver vinto contro Brindisi domenica scorsa, ha sei punti in classifica con una sola sconfitta rimediata contro la Germani Brescia. La Virtus Segafredo Bologna è in testa alla classifica di serie A a punteggio pieno, ed in Eurolega, su cinque gare disputate, ne ha persa una soltanto contro lo Zalgiris Kaunas. Arbitreranno l’incontro: Lanzarini, Quarta e Capotorto.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo la Virtus Segafredo Bologna, una delle grandi sorprese in Eurolega in questo inizio di stagione. Gioca un basket di alto livello. Sono davvero felice di sapere che ancora una volta il Fruit Village Arena sarà sold out. Daremo in campo, come al solito, tutto nel tentativo di piazzare un’altra sorpresa. Sarà certamente la sfida più difficile e probante che abbiamo affrontato in questo inizio di campionato. Conosciamo la loro forza, consapevoli che sono coperti in tutti i ruoli, grazie all’ottimo lavoro della società, del coach e dello staff tecnico. Noi comunque metteremo in campo tutto il nostro cuore per far bene”.

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che il botteghino del PalaBarbuto, ingresso Lato Piscina Scandone, sarà aperto dalle ore 19:00 per consentire esclusivamente agli abbonati, che non avessero ancora provveduto a farlo, di ritirare la tessera per assistere alle gare interne della Generazione Vincente Napoli Basket. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 19:00

La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN e su Eurosport 2, canale 211 del bouquet Sky. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

